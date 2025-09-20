Chirurgia della parete toracica, la Gepos si conferma punto di riferimento Maiorino e Wurtz operano con successo due casi complessi

Ancora una volta sono state eseguite due sterno condro plastiche, secondo la tecnica di Alain Wurtz, professore emerito di Chirurgia Toracica e Membro Permanente della Accademia Nazionale di Chirurgia di Francia.

Il dottor Alfonso Maiorino, Responsabile dell’Unità di Chirurgia Toracica della Casa di Cura Gepos di Telese Terme ha operato, con la consulenza attiva del Professore Wurtz, due deformità toraciche. La prima: un Pectus escavatum; la seconda un Pectus carinatum.

Due casi particolarmente complessi e per questa ragione per la terza volta il Professore Wurtz è venuto dalla Francia ad offrire al dottor Maiorino e alla clinica telesina la sua esperienza. In particolar modo, per il caso del Pectus escavatum dove è stata applicata una modifica della tecnica standard, ideata da Wurtz, con l’impianto di una protesi.

Ciò ha evitato, come la clinica telesina è impegnata a fare da anni, la migrazione sanitaria di pazienti dal Sud verso il Nord e, nel caso specifico, ha permesso a un paziente di una regione limitrofa di arrestare il suo peregrinare sanitario.

La Gepos è Centro per il trattamento delle deformità toraciche, dove è possibile scegliere l’applicazione di trattamenti conservativi ovvero chirurgici a seconda del caso in esame.

Ed è in un ottica di continuo miglioramento che, per la Chirurgia Toracica, la Gepos è aperta ogni tipo di collaborazione e di valutazione.

Per informazioni è possibile contattare il centralino al numero 0824949111 o il 3386659681.