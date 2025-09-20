Prevenzione cancro al seno: si inaugura una struttura per il volontariato All'associazione Rosa Samnium l'uso dell'ex info point in via Pertini. La Rocca illuminata di rosa

La Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, sarà illuminata di rosa nelle serate del 24 e 25 settembre prossimi per sensibilizzazione la cittadinanza per la prevenzione del cancro al seno in occasione dell’inaugurazione, fissata per le 18:30 di giovedì 25 settembre, della sede dell’Associazione Rosa Samnium APS cui la Provincia ha concesso in uso per nove anni una struttura di proprietà in via Sandro Pertini per svolgere le proprie attività di volontariato.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che ha voluto sottolineare con questa sua decisione il valore sociale e civile del lavoro del volontariato a sostegno della donna nella lotta ad

una patologia severa ed invalidante.

La Provincia, da sempre vicina alle campagne per la prevenzione di questo cancro condotte in prima persona dal dottore Carlo Iannace, chirurgo oncologo sannita di riconosciuta fama, e da tante donne a Benevento ed in tutto il territorio sannita, ha voluto offrire un concreto apporto di natura logistica a questo movimento che si traduce

in un punto di incontro e di riferimento grazie al quale l’Associazione Rosa Samnium APS, fondata e guidata dal senologo di San Leucio del Sannio.

La Provincia con questa scelta, ha precisato il Presidente Lombardi in una dichiarazione, oltre a voler contribuire ad una attività di così rilevante interesse pubblico a favore di una migliore qualità della vita per l’universo femminile, ha voluto riaprire i battenti ad una struttura di proprietà, già Infopoint, che rischiava di restare inutilizzata e abbandonata a se stessa.

Nella sede saranno svolte le attività dell’Associazione Rosa Samnium APS: incontri divulgativi, screening, consulenze mediche e attività di volontariato, tutto con spirito di mutualità e gratuità.