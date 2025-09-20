Croce Rossa Italiana di Benevento distribuirà pasti da asporto ai senza dimora In collaborazione con le Sentinelle della Carità

“Aggiungi un pasto a tavola”. Parte lunedì 22 settembre il progetto di Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento e Sentinelle della Carità per la distribuzione di pasti da asporto per i senza dimora e i vulnerabili della città. L’iniziativa nasce con obiettivi specifici: contrastare la malnutrizione e la denutrizione delle fasce deboli, contrastare lo spreco alimentare e favorire il riuso.

Il progetto, in questa fase di start-up, ha visto l’adesione della società Di Maio SRL, leader nella panificazione, che quotidianamente donerà a Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento prodotti da forno e rosticceria freschi e/o invenduti. L’Associazione di via Martiri d’Ungheria, a sua volta, trasferirà i prodotti confezionati all’Organizzazione di Volontariato Sentinelle della Carità che nel pomeriggio provvederà alla consegna.

Sono in fase di perfezionamento altri accordi con la grande distribuzione e aziende del territorio.

Il Presidente della CRI di Benevento, Giovanni De Michele, ha così commentato l’iniziativa: “Il progetto è stato ideato per rispondere alla necessità del territorio e ha come scopi favorire lo scambio, la condivisione, l’economia circolare. Rafforziamo e diffondiamo valori sociali come la distribuzione di generi alimentari a persone indigenti, il rispetto dell’ambiente attraverso la promozione della cultura del riciclo. Con questa azione andiamo ad implementare il servizio che già facciamo il giovedì sera, ossia la consegna pasti alle persone vulnerabili, attraverso l’unità di

strada.

Sono profondamente grato all’azienda Di Maio srl per la disponibilità e la grande sensibilità mostrate verso la comunità sannita. Quello che per una srl è un piccolo gesto di solidarietà, per noi è un atto immenso, un seme che può germogliare e dare frutti importanti.

Mi corre d’obbligo ringraziare il dott. Agostino Serpe, Direttore di Servizio, divisione Ristorazione della Pellegrini spa per aver collaborato e intessuto i rapporti e le relazioni. Se non fosse stato per lui non avremmo avuto da subito le spalle forti per avviare il progetto.

Ringrazio la Pellegrini spa per aver dato il placet perché tutto questo potesse essere realizzato.

Nelle prossime settimane, infine, il servizio dovrebbe essere potenziato con il supporto di un’altra ETS e la collaborazione di aziende presenti sul territorio”.

“La collaborazione con Croce Rossa Italiana si rafforza ancor di più con questo progetto -chiosa il Presidente delle Sentinelle della Carità, Franco Salomone- da lunedì proveremo a dare delle risposte concrete alla popolazione sul bisogno alimentare. E’ chiaro che le esigenze e le fragilità

manifestate dalla città sono molteplici. Nel nostro piccolo proviamo a dare aiuto e conforto agli ultimi”.