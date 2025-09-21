"Immagine Pubblica e Comunicazione Efficace": il focus del Rotary Club I Clubs della Regione Campania a Benevento

Si è tenuto a Benevento il Seminario Distrettuale “Immagine Pubblica e Comunicazione Efficace” del Distretto 2101. Per un’intera mattinata i soci di tutti i Clubs della Regione Campania hanno potuto godere dell'accoglienza della Città. Grande la soddisfazione per il Club di Benevento, Presidente Raffaele Pilla nel vedere il nostro Teatro Comunale Vittorio Emanuele quasi non riuscire a contenere i tantissimi soci intervenuti da tutti i Clubs del Distretto 2101. Il Presidente del Club di Benevento ha fatto gli onori di casa, porgendo i saluti ai PDG (Past District Governor), alle autorità rotariane e civili ed a tutti i soci e ha aperto i lavori.

Presente, ancora, il Sindaco della Città di Benevento, On. Mario Clemente Mastella che ha intrattenuto la sala, riconoscendo meriti, in punto di service, al Rotary International. Hanno portato il loro saluto i futuri Governatori Distretto 2101, Giuseppe Nardini ed Attilio Lonardo. Il Governatore del Distretto 2101 per il corrente anno rotariano, Angelo Di Rienzo e la sua squadra hanno voluto affidarsi a relatori d’eccezione per trattare il tema oggetto dell’incontro: Rosalba Ciliento, Michelangelo Messina, Giuseppe Acocella, Claudia Rebellino, Gianni Maddaloni, Francesco Di Leva, Alessandro Ciambrone. Il Governatore ha concluso l’evento emozionando la platea e ricordando che si deve essere “uniti per fare del bene”.