Accrocca: dopo la lettera al governo Ministri disponibili al dialogo Così l'arcivescovo in vista del Forum delle aree interne

Dopo il meeting con i Vescovi al Centro La Pace, la Diocesi di Benevento si prepara al Forum delle Aree interne. E dopo la lettera prodotta a fine agosto e inviata a Governo e Parlamento, ci sarebbero già le prime risposte all'appello dei vescovi.

“Un altro appuntamento importante, un'altra occasione di discussione, peraltro vogliamo portare la sfida della bellezza”, ha ribadito monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento in vista del Forum sulle aree interne. La due giorni, del 25 e 26 settembre, è dedicata al tema “La sfida della bellezza e del futuro creativo”. La mission, infatti è focalizzare l'attenzione soprattutto sulle potenzialità di questa zone.

Il confronto con la Soprintendenza

E dunque ecco che la mattina del 26 ci saranno gli interventi dei soprintendenti. L'impegno è promuovere il confronto sul “come questo nostro patrimonio può essere usato anche in chiave promozionale per i nostri territori”.

I Ministri rispondono ai Vescovi

“La lettera che come vescovi scrivemmo a fine agosto ha mosso delle reazioni, alcuni ministri hanno dichiarato la disponibilità ad avere un interlocuzione con l'Episcopato. Non vuole essere un invasione di campo – chiarisce Accrocca – in un terreno non nostro, ma far sentire le regioni di un'agenzia ancora presente sul territorio, la chiesa ha una presenza capillare sul territorio, ha anche dei sensori, degli osservatori che possono portare un contributo per inquadrare la questione nel modo giusto. Perché quello che noi promuovemmo era uno sguardo diverso sulle aree interne”.