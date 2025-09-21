Pace e volontariato: tre giorni di impegno per le ACLI L'iniziativa ha coinvolto giovani e attivisti per momenti di confronto e incontro

Pace, volontariato, scoperta del territorio, impegno al servizio delle comunità ed in particolare a sostegno della terza e quarta età. Una tre giorni ricca di iniziative quella delle ACLI della Provincia di Benevento iniziato con l’accoglienza della Carovana della Pace venerdì al Teatro Romano di Benevento e chiusa questa mattina a Torrecuso con la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo metropolita di Benevento Felice Accrocca per ricordare Andrea Gerardino, primo presidente provinciale delle ACLI di Benevento, ed i primi presidenti dell’associazione “La Lanterna 2 APS”.

“Peace at work” al Teatro Romano

“Peace at work”, questo il messaggio lanciato dal vicepresidente delle Acli Pierangelo Millesi davanti ai 1.300 studenti che si sono ritrovati nella bellissima cornice del Teatro Romano per accogliere la Carovana della Pace, partita dalla Sicilia e che concluderà il suo viaggio a Strasburgo il prossimo 12 dicembre. Studenti, associazioni ed istituzioni hanno lanciato il loro appello per una Cultura di Pace con testimonianze e performance artistiche e musicali.

«Peace at work - ha detto Millesi - è il nostro claim come carovana della pace delle Acli Nazionali ed in questo straordinario Teatro Romano di Benevento affollato da 1.300 ragazzi abbiamo lanciato insieme un messaggio di pace. La pace si costruisce a partire dalla cultura, la cultura è la dimensione che ci tiene uniti e che ci permette di avere ancora speranza».

Promotore dell’iniziativa Filiberto Parente, consigliere nazionale ACLI e già presidente regionale: «C’è un grido che si leva da questo Teatro Romano ed è: “vogliamo la pace”. Noi ci impegneremo affinché ci sia la pace, affinché sia una pace giusta e affinché ci siano ragazzi artefici del cambiamento e ponti di pace. Grazie ad Emiliano Manfredonia e grazie a Pierangelo Millesi che ha saputo incarnare la vera missione delle ACLI. Basta guerre! Siamo in sintonia con la chiesa di papa Leone XIV in comunione con Papa Francesco. Grazie al magnifico rettore Acocella per il supporto al Teatro Romano e grazie agli insegnanti che hanno accompagnato con i dirigenti scolastici i ragazzi. Grazie al Comune di Benevento e ai dirigenti del Teatro Romano per la grande accoglienza ed al CSV Irpinia Sannio».

«Il Cesvolab - ha detto il consigliere del CSV Irpinia Sannio ETS Pasquale Orlando - ha voluto legare questa manifestazione al percorso che ci porterà ad Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025, una iniziativa importante per tutto il volontariato italiano che si terrà a Benevento e Pietrelcina nelle giornate del 3, 4 e 24 ottobre».

La Carovana della Pace delle ACLI Torrecuso

Dal Teatro Romano a Torrecuso dove la Carovana della Pace delle ACLI ha fatto tappa a in occasione della celebrazioni per 25 anni del centro anziani “La Lucerna 2” e gli 80 anni del Patronato ACLI. Un evento promosso dalle ACLI Nazionali con il sostegno del Comune di Torrecuso, le ACLI provinciali, FAP ACLI, Cesvolab e AcliTerra. L’occasione ieri mattina per dare il via a “Scoperte in vigna” e visitare i vigneti e le cantine di Torrecuso. Poi al pomeriggio la tavola rotonda "Welfare di prossimità e medicina territoriale: assistenza, prevenzione e vita attiva. Ripartiamo dalle nostre associazioni di terzo settore a 25 anni dalla fondazione della Lucerna 2 e 80 anni del patronato Acli". Tra gli interventi quelli di Michelino Rapuano, Responsabile Sviluppo Associativo “La Lucerna 2”; Angelino lannella, Sindaco di Torrecuso; Maria Giovanna Pagliarulo, Presidente provinciale Acli; Filiberto Parente, Consigliere Nazionale Acli; Angela Ciullo, Patronato Acli Benevento; Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore Università Giustino Fortunato; dottor Giuseppe Maio, già Primario Emerito dirigente medico dell’Unità Operativa Malattie Infettive; e Pasquale Orlando, consigliere CSV Irpinia Sannio. A seguire la consegna dei riconoscimenti a quanti si sono distinti per il loro impegno con “La Lucerna 2”, e quindi una degustazione di prodotti tipici.

La celebrazione in ricordo di Andrea Gerardino

Questa mattina, infine, la celebrazione con monsignor Accrocca ed il parroco don Antonio Fragnito in ricordo di Andrea Gerardino, primo presidente Acli Benevento e dei presidenti della Lucerna Angelo Rillo, Alfredo Pontoriero, Cosimo e Michelina Iannella e tutti i soci defunti. Ed un ultimo momento per queste celebrazioni dei 25 anni de “La Lucerna 2” con la benedizione, al cimitero di Torrecuso, della corona simbolica e la deposizione in omaggio a fondatori e soci. «Sono stati momenti profondamente significativi - ha commentato Filiberto Parente - per ricordare Andrea Gerardino, primo presidente provinciale delle ACLI di Benevento, e i fondatori della Lucerna 2».