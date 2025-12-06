"Natale al Mulino": teatro, fiabe e magia per far sognare piccoli e grandi Iniziativa dal 12 e per i successisi fine settimana fino al 6 gennaio

Solot Compagnia Stabile di Benevento in collaborazione con Consorzio Sale della Terra e Mediaction presentano “Natale al Mulino”.

Nel periodo più luminoso dell’anno, il Mulino Pacifico, in via Appio Claudio, Benevento, diventerà un giardino incantato, dove ogni bambino potrà scoprire che la vera magia del Natale non è soltanto nei doni o nelle luci, ma nel potere delle storie, nella fantasia e nella gioia di stare insieme.

Natale al Mulino si propone non solo come un momento di intrattenimento, ma come un’occasione di integrazione culturale e sociale. Attraverso il linguaggio del teatro e dell’animazione, si intende promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita culturale della città e favorire un approccio ludico ed educativo all’arte scenica. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa illustrata da Antonio Intorcia e Michelangelo Fetto della Solot e Roberta Capuano del consorzio Sale della terra. La manifestazione si terrà 12, 13 e 14 dicembre 2025, 19, 20, e 21 dicembre 2025, 26, 27 e 28 dicembre 2025, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026. Sono previsti tre turni d’ingresso per ciascun giorno dedicato all’iniziativa: dalle ore 16,00 alle 18,00; dalle 18,00 alle 20,00; dalle 20,00 alle 22,00. Il biglietto avrà il costo di 4 euro acquistabile on line su azzurroservice.net, ma sarà possibile anche comprarli in loco previa disponibilità.



Natale al Mulino ospiterà La casa delle Fiabe: Teatro Kamishibai con L’albero di Natale che voleva toccare il cielo, teatro dei burattini con Mamma ho perso il mio maialino; teatro ragazzi con Ruby la renna speciale e La magia di un pacchetto rosso.

"I nostri spazi - ha spiegato l'organizzazione - offriranno al pubblico anche la possibilità di poter fare laboratori ludici, nonché scattare foto negli spazi allestiti e ammirare i simboli iconici del Natale. A disposizione dei visitatori anche “L’angolo della bontà” della Pasticceria Russo, cono dolci, salati e bevande. Ciascun turno di partecipazione avrà l’accoglienza degli elfi, storici aiutanti di Babbo Natale che accompagneranno gli avventori attraverso l’incanto di “Natale al Mulino”".

All’interno del villaggio sarà presente anche un corner ufficiale del Benevento Calcio, dove i tifosi potranno acquistare il panettone realizzato in collaborazione con la Pasticceria Martuccio. Un’iniziativa dal cuore giallorosso che segue lo slogan “Un goal che vale doppio”: per ogni dolce acquistato, 2 euro saranno devoluti al Fondo Giovanna Viespoli della Fondazione Comunità di Benevento.



L’evento prevede anche ben 4 repliche mattutine di “Fiabe sotto l’Albero”, alle ore 10,30 nella sala Teatro del Mulino Pacifico nei giorni 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre. Ad aspettare i bambini e le bambine (a partire dai 3 anni) ci sarà Natalino Storiellino, pronto a giocare con il giovane pubblico che vorrà conoscerlo, attraverso le storie di Natale. “Fiabe sotto l’albero” è uno spettacolo interattivo a cura di Viviana di Altieri, con Francesco Ricupito. Biglietto 9 euro al botteghino.

Un Natale nuovo ed unico, che mette al centro i valori educativi della cultura, della condivisione, della solidarietà, dell’amore e il rispetto, mettendo insieme una pluralità di discipline artistiche e realtà locali.

L’ evento è realizzato con il supporto di Fondazione Caporaso, RWE e la partecipazione di Incas Caffè e Benevento ed è inserito nella programmazione natalizia promossa dal Comune di Benevento.