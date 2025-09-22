Ritorno a mercato piazza Risorgimento, Greco "lavoro serio, soluzioni opportune" Il commento del Presidente della commissione Attività produttive

"Stamane in Commissione Attività produttive abbiamo affrontato la vicenda del mercato degli ambulanti che per una volta a settimana, di venerdì, torna a piazza Risorgimento. Ringrazio l'assessore Luigi Ambrosone che ha spiegato tutti i passaggi, che abbiamo peraltro condiviso, che hanno portato l'Amministrazione con linearità ad adottare la soluzione più opportuna per tutti", lo spiega il presidente della commissione Alboino Greco.

"Abbiamo come amministrazione e maggioranza sempre ascoltato le ragioni di tutti, in particolare degli ambulanti. Tutti sapevamo che l'area di piazza Risorgimento era congeniale al mercato, del resto lì gli ambulanti ci sono sempre stati. In una prima fase, anche in ragione dell'inizio dei lavori a piazza Risorgimento, era necessario uno spostamento. Ora che le condizioni complessive, sia riguardo ai lavori che per quanto concerne la sosta, lo consentono il mercato torna il venerdì a piazza Risorgimento: condizione di cui tutti siamo felici e per cui amministrazione e maggioranza hanno lavorato in maniera seria ed efficace", conclude Greco.