Vinto un milione di euro al Rione Libertà: "Mai cifra così alta" La giocata fortunata alla tabaccheria Bruno di via Napoli: “Impossibile immaginare vincitore”

La dea bendata bacia il Sannio, ancora una volta, ma in questo caso con una delle vincite più alte di sempre: un milione di euro vinto con una giocata di un euro. E' accaduto a Benevento nella storica tabaccheria Bruno di via Napoli al rione Libertà. Attività che ad agosto festeggia i 60 anni. Il titolare ha saputo sabato sera della giocata fortunata ed oggi commenta: “Ci sono state vincite importanti, ma mai, mai, di questo livello. Una cifra altissima, poi giocando un solo euro. Ci auguriamo che possa aiutare il fortunato o la fortunata, se ne ha bisogno, a cambiare vita”.

C'è ancora incredulità, il biglietto fortunato, il Million Day, è una lotteria causale basata sull'estrazione di cinque numeri: per questa cifra era necessario indovinarli tutti.

"Congratulazioni al vincitore"

“Facciamo le nostra congratulazioni ai vincitori”, aggiunge Bruno che chiarisce: “Impossibile ovviamente immaginare chi possa essere il fortunato vincitore, sono tante le giocate da un euro nel corso di una giornata, sarebbe come cercare l'ago in un pagliaio”.