Vinto un milione di euro al Rione Libertà: "Mai cifra così alta"

La giocata fortunata alla tabaccheria Bruno di via Napoli: “Impossibile immaginare vincitore”

vinto un milione di euro al rione liberta mai cifra cosi alta
Benevento.  

La dea bendata bacia il Sannio, ancora una volta, ma in questo caso con una delle vincite più alte di sempre: un milione di euro vinto con una giocata di un euro. E' accaduto a Benevento nella storica tabaccheria Bruno di via Napoli al rione Libertà. Attività che ad agosto festeggia i 60 anni. Il titolare ha saputo sabato sera della giocata fortunata ed oggi commenta: “Ci sono state vincite importanti, ma mai, mai, di questo livello. Una cifra altissima, poi giocando un solo euro. Ci auguriamo che possa aiutare il fortunato o la fortunata, se ne ha bisogno, a cambiare vita”.

C'è ancora incredulità, il biglietto fortunato, il Million Day, è una lotteria causale basata sull'estrazione di cinque numeri: per questa cifra era necessario indovinarli tutti. 

"Congratulazioni al vincitore"

“Facciamo le nostra congratulazioni ai vincitori”, aggiunge Bruno che chiarisce: “Impossibile ovviamente immaginare chi possa essere il fortunato vincitore, sono tante le giocate da un euro nel corso di una giornata, sarebbe come cercare l'ago in un pagliaio”.

Ultime Notizie