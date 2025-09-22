Ristrutturazione carcere minorile di Airola: Ciambriello scrive al Prefetto Il garante per i detenuti: mi auguro che le opere possano ripartire nel più breve tempo possibile

In giornata, il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello ha fatto visita all’istituto penale minorile di Airola. I giovani detenuti presenti sono trenta, di cui la maggior parte minorenni e due sono in Art.21 per cui lavorano esternamente al carcere e poi vi fanno ritorno. La polizia penitenziaria , in pianta organica, conta 53 agenti, in numero sufficiente. Mentre, sono appena 4 gli educatori a fronte dei 10 necessari.

Con il garante Ciambriello, oggi, erano presenti anche un gruppo di Avvocati e di rappresentanti di Rotary club, che in risposta ad una richiesta del Garante Ciambriello, hanno donato materiale didattico destinato ai detenuti studenti di ogni ordine e grado.

All’uscita del carcere, il Garante Ciambriello ha dichiarato : ”Quattro educatori non sono assolutamente sufficienti per far fronte ai trenta detenuti, è necessario implementare figure quali educatori, psicologi, pedagogisti e, non secondariamente, organizzare attività di supporto e trattamentali. L’istituto penale minorile di Airola è, ad oggi, un perenne cantiere bloccato da mesi. Sono diminuiti gli spazi di convivialità, di ascolto e di condivisione. Sulle criticità del carcere ed i ritardi di ristrutturazione ho scritto anche al prefetto di Benevento per un suo autorevole intervento. Trattasi di lavori indispensabili per il miglioramento delle condizioni detentive sia per i giovani ristretti sia per gli operatori penitenziari. Mi auguro, altresì, che il dipartimento di giustizia minorile e di comunità a livello nazionale e regionale, d’intesa con il Provveditorato delle opere pubbliche della Campania, organizzino “saggiamente” la permanenza dei giovani ristretti ad Airola, nonostante i lavori in corso, per evitare trasferimenti altrove”.