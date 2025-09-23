Mastella: "Basta attacchi alle forze dell'ordine è teppismo" Il sindaco: "gli estremismi distruggono anche cause giuste"

"Il teppismo che si insinua, malignamente, in manifestazioni che hanno nobili cause danneggia e distrugge beni pubblici e insieme a loro anche le nobili cause. Gli atti visti ieri alla Stazione di Milano e in misura minore altrove, sono per questo non solo delinquenziali ma anche stupidi e controproducenti", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale Noi di Centro Clemente Mastella.

"Sostegno massimo alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, non vorrei che come ha sottolineato il ministro Piantedosi la piazza sia per qualche estremista solo un pretesto per cercare lo scontro con queste ragazze e ragazzi, verso cui sono pasolinianamente solidale. Vicinanza a chi ha manifestato pacificamente e civilmente per la pace e perché si fermi la mattanza di Gaza. Contro i violenti invece un cordone istituzionale che li isoli, a prescindere da qualunque bandiera", conclude Mastella.