A Campoli del Monte Taburno focus su ruolo delle Pro Loco nelle piccole comunità "Pro Loco Monte Taburno: 50 anni di presenza, risorsa e amore disinteressato per il territorio"

Un focus tematico sul ruolo delle Pro Loco nella crescita di una piccola comunità si svolgerà a Campoli dle Monte Taburno in occasione della ‘30° Sagra del Fagiolo del Taburno’ sabato 4 e domenica 5 ottobre. Un focus in programma presso l’aula consiliare di Campoli del Monte Taburno dal titolo ‘Pro Loco Monte Taburno: 50 anni di presenza, risorsa e amore disinteressato per il territorio’.

Introdurrà i lavori Barbara Minicozzi, Consulente e Progettista Terzo Settore e il sindaco Tommaso Nicola Grasso. Interverranno Giuseppe Caporaso, Presidente Pro Loco ‘Monte Taburno’; Renzo Mazzeo, Presidente UNPLI Benevento; Luigi Barbati, Presidente UNPLI Campania; Mino Mortaruolo, Consigliere Regione Campania; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento e il Sen. Domenico Matera, Senatore della Repubblica. Ci sarà con collegamento da remoto Antonino La Spina, Presidente UNPLI Nazionale. “Così come gli altri anni - spiega il Presidente Giuseppe Caporaso - avremo all’interno della nostra sagra un momento di riflessione concentrato sul ruolo delle Pro Loco nei nostri paesi ma ci soffermeremo anche sulla nostra Pro Loco che taglia il mezzo secolo di vita con 50 anni di presenza, risorsa e amore disinteressato per il territorio. Ringrazio gli illustri relatori che hanno accettato il nostro invito e che porteranno sicuramente un prezioso contributo”.

“Ringrazio naturalmente tutti i volontari della Pro Loco ‘Monte Taburno’ che in questo mezzo secolo di vita si sono dati da fare per la valorizzazione del territorio e naturalmente tutti coloro che stanno lavorando per l’ottima riuscita dell’evento. Invito quindi i tanti buongustai e turisti a raggiungere Campoli del Monte Taburno il prossimo weekend per scoprire la nostra sagra e vivere due giorni di sapori autentici, gustando il piacere di un cibo semplice”.