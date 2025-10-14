Il Comune di Telese ospita la figlia di un soldato della 45ª Divisione USA Della Fanteria statunitense che liberò territorio telesino. Per rinsaldare memoria e gratitudine

Questa mattina il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, insieme al Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino, Emilio Bove, ha accolto con cordiale solennità Caroline Gastaldo, figlia di Leno Gastaldo, giovane soldato della 45ª Divisione di Fanteria statunitense – nota come “Thunderbirds” – che nell’ottobre del 1943 partecipò attivamente alla liberazione del territorio telesino dall’occupazione nazifascista.

L’incontro si è tenuto nella Sala Consiliare del Municipio, dove Caroline Gastaldo ha ricevuto dal Sindaco una pergamena commemorativa in memoria del padre. Leno Gastaldo, durante il conflitto, fu protagonista di vicende personali e storiche straordinarie: a Castelvenere incontrò la donna che poi divenne sua moglie, portandola con sé fino in Oklahoma, dove avrebbero costruito la loro vita insieme.

Il Sindaco Caporaso ha dichiarato: “È stato un onore ospitare la signora Gastaldo, giunta dagli Stati Uniti per vedere da vicino il book fotografico della 45ª esposto nella mostra alle Terme di Telese. È stata per lei un’emozione profonda, che ha coinvolto anche noi. Abbiamo consegnato questa pergamena per manifestare la nostra riconoscenza e il rispetto di una comunità che non dimentica chi ha messo a rischio la propria vita per la libertà di questa terra”.

Da parte sua, il Presidente Bove ha aggiunto: “L’incontro ha voluto ribadire l’amicizia e la gratitudine del popolo telesino verso i militari della 45ª Divisione statunitense, i famosi Thunderbirds, e riaffermare i valori eterni della pace e della libertà”.

Un valore simbolico che si inscrive nella memoria collettiva

L’evento odierno si inscrive nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “Thunderbirds – Lampi nella Notte (ottobre 1943 in Valle Telesina)”, ideata dall’Istituto Storico Sannio Telesino in collaborazione con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Oklahoma National Guard Museum e altri enti locali. La mostra, inaugurata il 6 luglio 2025 e allestita presso l’ex stabilimento di imbottigliamento delle Terme, raccoglie fotografie, documenti inediti e reperti d’epoca, offrendo un percorso narrativo che ripercorre la risalita della 45ª Divisione attraverso il Sannio e la liberazione di questa zona della Campania interna.

L’esposizione ha rappresentato un’occasione importante di riflessione per le nuove generazioni sui valori della pace, della memoria e della libertà.

Una divisione “Thunderbirds” e il suo lascito

La 45ª Divisione di Fanteria statunitense, con il distintivo “Thunderbird”, ha giocato un ruolo significativo nella Campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale: dopo lo sbarco in Sicilia e la partecipazione alla battaglia di Salerno, la divisione attraversò l’Italia centro-meridionale, contribuendo ad importanti fasi belliche come lo sbarco di Anzio e l’avanzata verso Roma.

Negli ultimi anni, l’iniziativa del Thunderbird Trail ha puntato a valorizzare il sacrificio e l’eredità della 45ª attraverso progetti internazionali che collegano luoghi di memoria in Italia, Francia e Germania. In Italia, la tradizione del “Trail” ha incluso tappe commemorative, monumenti e collaborazioni tra autorità civili e militari.

Nel 2025, ad esempio, membri della Oklahoma National Guard hanno partecipato a cerimonie nei cimiteri militari italiani, collocando sabbia proveniente dalle spiagge di Anzio sulle lapidi dei soldati caduti, tra cui molti “Thunderbirds”, anche nel Sannio Telesino.

Inoltre, Telese ha recentemente inaugurato una targa commemorativa che ricorda gli eventi dell’ottobre 1943 e rende omaggio a chi sacrificò la vita per liberare la Valle Telesina.

A tal proposito il Comune di Telese Terme conferma il proprio impegno a promuovere iniziative di sensibilizzazione e eventi culturali che tengano viva la memoria storica della liberazione.