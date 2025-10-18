"Costruiamo il nostro futuro – dal Piano Strategico al Piano d’Azione di Club" Formazione rotariana e partecipazione attiva: successo per il seminario interclub

Evento di formazione promosso dal Rotary Club Valle Telesin dal titolo “Costruiamo il nostro futuro – dal Piano Strategico al Piano d’Azione di Club”, ha rappresentato un momento di alto profilo formativo e confronto rotariano, con una fitta e qualificata partecipazione dei club coinvolti, che hanno animato con entusiasmo e spirito di servizio i tavoli di lavoro del seminario.

Hanno portato i saluti istituzionali:

- Carmen Capoccia, Presidente Rotary Club Morcone – San Marco dei Cavoti; Raffaele Pilla, Presidente Rotary Club Benevento; ?Pasquale De Lucia Presidente Rotary Club Valle Caudina; Rino Bottillo, Assistente del Governatore

Sono intervenuti nel corso della serata; Massimo Franco, Past District Governor e Guglielmo Venditti, Facilitatore Distrettuale Area Sannio.

I numerosi interventi e contributi hanno evidenziato l’importanza della pianificazione strategica come strumento per rafforzare l’impatto del Rotary sul territorio, promuovere l'efficacia delle azioni e favorire una crescita coerente con i valori rotariani.

Il Presidente del Rotary Club Valle Telesina, Ferdinando Ceglia, ha espresso la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’incontro:

“Aver accolto un evento così significativo nella nostra nuova sede è per noi motivo di orgoglio. La partecipazione attiva dei club dimostra che il Rotary è una comunità viva, capace di guardare con determinazione al futuro, mettendo in rete competenze, idee e passione.”

Il Club ringrazia tutti i partecipanti, i relatori e gli ospiti intervenuti, rinnovando l’impegno a proseguire nel solco della formazione continua, del dialogo e del servizio alla comunità.

Rotary Club Valle Telesina

