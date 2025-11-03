All'Unisannio comincia l'era Moreno: ecco le priorità FOTO Prorettore: Nicola Fontana, nominata anche un'ampia squadra di delegati

“Emozione e consapevolezza”. Così la nuova rettrice dell'Università degli studi del Sannio, Maria Moreno ha accolto il suo incarico, raccogliendo il testimone dal rettore uscente Gerardo Canfora, in una partecipata cerimonia a Palazzo San Domenico.

Dalla riduzione dei fondi di finanziamento alla concorrenza degli atenei telematici, la rettrice ha indicato le priorità da affrontare.

La prima donna a guidare l'Università degli Studi del Sannio ha rivolto un ringraziamento sentito al Rettore uscente, sottolineando il clima di stima e collaborazione. Ha nominato il professor Nicola Fontana a prorettore dell'ateneo e ha designato un'ampia squadra di delegati che la affiancheranno nella gestione.

Per poi tracciare i prossimi passi: “Dobbiamo proseguire a caratterizzarci per quello che ci contraddistingue: la ricerca. Nel nostro Ateneo si fa ricerca di eccellenza e quindi di conseguenza occorre associare sempre di più le attività didattiche alla conoscenza della ricerca e portare il nostro contributo a tutta la società.

In primo piano resta la facoltà di medicina, ultima ambiziosa sfida dell'ateneo sannita “Un'esigenza delle aree interne, un'esigenza formativa dell'Università degli studi del Sannio. Abbiamo iniziato con un corso replica della Federico II ed è un'esperienza molto positiva. Come Ateneo abbiamo messo in campo tutte le nostre competenze e tutto il nostro impegno per istituire la facoltà di medicina, ma dobbiamo poi trovare delle collaborazioni specifiche sia a livello regionale che a livello nazionale per quanto riguarda le risorse”.

Le delegate e i delegati della Rettrice Maria Moreno sono:

Ennio Cavuoto – Didattica

Eugenio Zimeo – Ricerca

Mariano Mercurio – Trasferimento tecnologico

Marco Consales – Orientamento, tutorato e placement

Biagio Simonetti – Cooperazione e relazioni internazionali

Lorella Maria Teresa Canzoniero – Titoli internazionali doppi e congiunti

Luigi Iannelli – Formazione universitaria post-laurea

Paola Saracini – Politiche del personale e relazioni sindacali

Riccardo Realfonso – Bilancio di Ateneo

Aglaia McClintock – Patrimonio culturale e rapporti con le istituzioni culturali

Flavia De Nicola – Coesione della comunità universitaria e diritto allo studio

Guido Migliaccio – Politiche inclusive per allievi e allieve con disabilità, DSA e BES

Daniela Zuzolo – Pari opportunità e uguaglianza di genere

Armando Ricciardi – Promozione culturale e impatto sociale dell’Ateneo

Tiziana Zotti – Attività sportive di Ateneo

Domenico Scalera – Monitoraggio delle carriere studentesche

Stefano Maria Pagnotta – Statistiche di Ateneo

Giuseppe Maddaloni – Edilizia e patrimonio immobiliare

Marina Paolucci – Centro Linguistico di Ateneo e cultura in lingua italiana per stranieri

Cristina Ciancio – Patrimonio bibliotecario

Elisa Marrasso – Sostenibilità

Mariano Gallo – Mobilità e trasporti