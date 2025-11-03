All'Unisannio comincia l'era Moreno: ecco le priorità FOTO

“Emozione e consapevolezza”. Così la nuova rettrice dell'Università degli studi del Sannio, Maria Moreno ha accolto il suo incarico, raccogliendo il testimone dal rettore uscente Gerardo Canfora, in una partecipata cerimonia a Palazzo San Domenico.
Dalla riduzione dei fondi di finanziamento alla concorrenza degli atenei telematici, la rettrice ha indicato le priorità da affrontare.
La prima donna a guidare l'Università degli Studi del Sannio ha rivolto un ringraziamento sentito al Rettore uscente, sottolineando il clima di stima e collaborazione. Ha nominato il professor Nicola Fontana a prorettore dell'ateneo e ha designato un'ampia squadra di delegati che la affiancheranno nella gestione.
Per poi tracciare i prossimi passi: “Dobbiamo proseguire a caratterizzarci per quello che ci contraddistingue: la ricerca. Nel nostro Ateneo si fa ricerca di eccellenza e quindi di conseguenza occorre associare sempre di più le attività didattiche alla conoscenza della ricerca e portare il nostro contributo a tutta la società.
In primo piano resta la facoltà di medicina, ultima ambiziosa sfida dell'ateneo sannita “Un'esigenza delle aree interne, un'esigenza formativa dell'Università degli studi del Sannio. Abbiamo iniziato con un corso replica della Federico II ed è un'esperienza molto positiva. Come Ateneo abbiamo messo in campo tutte le nostre competenze e tutto il nostro impegno per istituire la facoltà di medicina, ma dobbiamo poi trovare delle collaborazioni specifiche sia a livello regionale che a livello nazionale per quanto riguarda le risorse”.
Le delegate e i delegati della Rettrice Maria Moreno sono:
Ennio Cavuoto – Didattica
Eugenio Zimeo – Ricerca
Mariano Mercurio – Trasferimento tecnologico
Marco Consales – Orientamento, tutorato e placement
Biagio Simonetti – Cooperazione e relazioni internazionali
Lorella Maria Teresa Canzoniero – Titoli internazionali doppi e congiunti
Luigi Iannelli – Formazione universitaria post-laurea
Paola Saracini – Politiche del personale e relazioni sindacali
Riccardo Realfonso – Bilancio di Ateneo
Aglaia McClintock – Patrimonio culturale e rapporti con le istituzioni culturali
Flavia De Nicola – Coesione della comunità universitaria e diritto allo studio
Guido Migliaccio – Politiche inclusive per allievi e allieve con disabilità, DSA e BES
Daniela Zuzolo – Pari opportunità e uguaglianza di genere
Armando Ricciardi – Promozione culturale e impatto sociale dell’Ateneo
Tiziana Zotti – Attività sportive di Ateneo
Domenico Scalera – Monitoraggio delle carriere studentesche
Stefano Maria Pagnotta – Statistiche di Ateneo
Giuseppe Maddaloni – Edilizia e patrimonio immobiliare
Marina Paolucci – Centro Linguistico di Ateneo e cultura in lingua italiana per stranieri
Cristina Ciancio – Patrimonio bibliotecario
Elisa Marrasso – Sostenibilità
Mariano Gallo – Mobilità e trasporti