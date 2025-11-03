Via Appia, ok in Giunta al Coordinamento Territori del Sannio e dell'Irpinia? Ecco tutti i comuni coinvolti

Via libera in Giunta alla costituzione del Coordinamento Territoriale per il Sito Unesco “Via Appia. Regina Viarum” del territorio denominato “Coordinamento Campania 2 – Territori del Sannio e dell’Irpinia”, che comprende i seguenti comuni: Apice, Ariano Irpino, Benevento, Bonito, Buonalbergo, Calvi, Casalbore, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Paduli, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant’Arcangelo Trimonte, Venticano, come organismo partecipativo, inter-istituzionale e consultivo, aperto ai Comuni facenti parte del Sito, alle Associazioni culturali e ambientaliste, agli enti del terzo settore, alle istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca, agli enti gestori del patrimonio e del paesaggio, alle Soprintendenze e ad altri soggetti interessati secondo le norme del Protocollo d'ìntesa.

La Giunta ha dunque ha autorizzato il sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa nonché eventuali atti esecutivi; di impegnarsi a collaborare con il Ministero della Cultura, le Regioni, i Comuni, e gli altri soggetti coinvolti, per la definizione e attuazione del Piano di Gestione e delle strategie di tutela e valorizzazione del sito; di formulare indirizzo al Dirigente del Settore Cultura di predisporre tutti gli atti necessari.

Ok anche all'ttribuzione, nella fase iniziale costitutiva, della presidenza del coordinamento al sindaco del Comune di Benevento o suo delegato e della vicepresidenza del coordinamento al sindaco del Comune di Mirabella Eclano o suo delegato; nelle fasi successive sarà valido il principio della rotazione.

