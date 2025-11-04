Al Giannone il focus: Palestina: una storia che non passa Questa mattina, presso l’Aula Magna “Giovanni Palatucci” del Liceo

Questa mattina, presso l’Aula Magna “Giovanni Palatucci” del Liceo Classico “Pietro Giannone” si è svolta una conferenza dal titolo “Palestina: una storia che non passa”. La dirigente scolastica, professoressa Teresa De Vito, ha dato l’avvio ai lavori inaugurando la ripresa delle attività culturali organizzate dal Liceo nella sua sede storica di piazza Risorgimento.

Numerosi e di alto profilo gli interventi, volti a raccontare, capire e discutere il fondamento storico, religioso e politico della questione israelo-palestinese con l’obiettivo di fornire alle studentesse e agli studenti delle classi quinte una lettura fondata e pluralistica dei processi che hanno segnato i rapporti tra i due popoli nel corso del Novecento e fino all’attualità. Oltre ai contributi dei professori Cervone, De Cicco, Gnerre e Simeone, ha arricchito la giornata la relazione del professor Luca Arcari, docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

L’iniziativa rispecchia a pieno l’attenzione che, da sempre, lo storico Liceo cittadino riserva al tempo presente, nella convinzione che lo studio delle discipline classiche sia strumento utile e imprescindibile per la comprensione delle complesse dinamiche della contemporaneità. Anche per l’anno scolastico in corso, dunque, l’offerta formativa si amplia mediante approfondimenti che forniscono alla comunità studentesca gli strumenti per orientarsi nel presente con metodo e consapevolezza.