Mario Fragnito è vicedirettore del Conservatorio "Nicola Sala" La nomina del direttore Ilario

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento rende noto che, con decreto del Direttore M° Giuseppe Ilario, il M° Mario Fragnito, docente di ruolo di Chitarra e figura di riferimento all’interno dell’Istituzione, è stato nominato Vicedirettore per l’anno accademico 2025/2026.

La nomina, formalizzata ai sensi dello Statuto del Conservatorio e delle vigenti disposizioni legislative in materia di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), affida al M° Fragnito l’incarico di coadiuvare il Direttore nell’esercizio delle funzioni didattiche e disciplinari, nonché di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, con potere di firma.

Il M° Mario Fragnito, beneventano, vanta un lungo e prestigioso percorso accademico e artistico, ed è da anni un pilastro della didattica musicale del Conservatorio.

"Siamo lieti di conferire al M° Mario Fragnito l’incarico di Vicedirettore. La sua profonda conoscenza dell’Istituzione, la competenza didattica e l’autorevolezza riconosciuta dalla comunità accademica costituiscono garanzia di continuità, equilibrio e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e musicale. A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro" hanno commentato il direttore Giuseppe Ilario e il presidente Nazzareno Orlando.

