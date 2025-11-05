Benevento: nuovo terminal bus entro luglio 2026 Questa mattina la cerimonia della posa della prima pietra

Un intervento rivoluzionario per la mobilità a Benevento. E' il nuovo terminal per i bus extraurbani di via Compagna, nei pressi della stazione centrale. Questa mattina la cerimonia della posa della prima pietra per dare ufficialmente il via ai lavori per l'opera dopo la chiusura dello storico terminal di via Pertini.

Un intervento finanziato per quasi tre milioni dalla presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Programma Periferie che dovrebbe concludersi entro luglio 2026.

“Un intervento rivoluzionario – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella - che finalmente rende Benevento maggiormente funzionale ponendo, come in tante altre città, il terminal bus nei pressi della stazione centrale. Inoltre ci aiuterà a contenere l'inquinamento e credo che già per il prossimo anno scolastico sarà pronto a servire anche i tanti studenti che utilizzano il servizio”.

L'assessore ai trasporti, Luigi Ambrosone ha infatti dettagliato che con l'entrata in funzione del nuovo terminal saranno previste anche due ulteriori fermate, raggiungibili tramite mobilità esterna.

“Saranno attive – ha spiegato l'esponente della giunta – la fermata di via Mustilli per le scuole del centro e tutti gli uffici in zona e quella nei pressi dello stadio Vigorito per il polo scolastico del Rione Libertà. Ambrosone ha poi evidenziato i vantaggi del nuovo terminal bus per “la qualità dell'aria”.

Entra nel dettaglio del progetto l'assessore ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello: “Questo parcheggio ospiterà gli stalli per i bus che vengono dalla provincia, un certo numero di posti per le auto. Liberiamo così l'area attualmente di cantiere dell'ex collegio La Salle (ex terminal) che ospiterà un parcheggio multipiano a servizio del centro storico e qui favoriamo la commistione trasporto gomma- ferro anche in vista dell'attivazione della Alta velocità Napoli-Bari”.