Guardia Forestale ODV: gatti in cerca di adozione - FOTO Dopo lo sfratto di casa per la proprietaria l'intervento dei volontari per aiutare gli animali

Uno sfratto in via III Settembre e la scoperta che in quella casa vivessero anche dei gatti. La storia raccontata, in una nota, dalla Guardia Forestale ODV che spiega di aver messo in sicurezza gli animali. “Tre recuperati nel momento dello sfratto, due recuperati il giorno successivo, di cui uno, fuggito su un tetto, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. L’ultimo, lasciato scappare in strada, è stato visto per varie notti successive piangere sotto la sua ex abitazione”.

Ed oggi l'appello: “Dopo circa due mesi i cinque gatti recuperati rischiano di essere messi in strada. Ma sono degli esemplari bellissimi, curatissimi e abituati soltanto a vivere in una casa amorevole. Da allora sono ancora fortemente traumatizzati. Non possono restare ulteriormente in affido temporaneo e cercano chi possa ridare loro almeno parte di quello che hanno perso, una casa e dell’affetto, piuttosto che l’abbandono. Ora sono in uno stallo a termine, in una stanza dove all’apparire di una persona, terrorizzati, si nascondono tutti assieme dietro un armadio”.

“Eppure – raccontano - basta una carezza per vederli calmarsi, paralizzandosi in una sorta di cortocircuito emotivo. Chiediamo uno sforzo a chiunque abbia il buon cuore di ospitare uno o più di questi gatti prima che sia troppo tardi anche per loro”.