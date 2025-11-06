Strade provinciali: al via i lavori del viadotto "Ligustino" Ok anche al programma di manutenzione della rete viaria Titerno - Tammaro

Partiti oggi i lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del viadotto “Ligustino” lungo la Strada provinciale n.100 (ex ss 625). .

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha precisato che l’intervento comporta una spesa di 800mila euro e costituisce un primo lotto di un progetto di intervento più ampio sul medesimo manufatto.

I lavori, affidati alla Ditta Società Formichella s.r.l. di Dugenta, a seguito di gara d’appalto curata dalla Società regionale per la

viabilità Acamir, consistono in: Rimozione del calcestruzzo ammalorato, presente sulle pile e sull'intradosso dei pulvini; Trattamento protettivo dei ferri di armatura delle pile e dei pulvini; Ripristino corticale delle pile e dei pulvini; Rasatura; Regimazione delle acque di scolo provenienti dalla piattaforma

stradale.

Il presidente Lombardi ha inoltre comunicato che è stato avviato il programma di manutenzione straordinaria della rete viaria del

Titerno-Tammaro per un importo di circa 620mila Euro con le previsioni finanziarie previste per l'anno 2024 secondo il Decreto Interministeriale n°394 del 13/10/2021.