ITS Academy Casa Campania: opportunità di formazione per i giovani diplomati Prorogati termini per il corso gratuito in “Digital Building Manager”: c'è tempo fino al 10 novembre

C'è tempo fino alle 16 del 10 novembre 2025 per le iscrizioni, esclusivamente on line sul sito www.itscasacampania.it per partecipare al bando di selezione della Fondazione ITS Academy Casa Campania per l’ammissione di 50 allievi al corso biennale di Istruzione Tecnica Superiore per Digital Building Manager (DBM), una delle figure professionali più richieste nel settore delle costruzioni digitali e sostenibili.

Corso gratuito che si svolgerà presso le sedi della Fondazione ubicate nelle province di Benevento (FORMEDIL Formazione e Sicurezza Benevento, via Maria Pacifico 54/C, Benevento (BN); e Salerno presso l'Ente scuola edile di via Cerzone snc, loc. Brignano Superiore.

Il percorso, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” – è gratuito e rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente.

Il corso e la durata

Il corso, della durata complessiva di 1.800 ore (tra aula, laboratori e stage aziendale), mira a formare tecnici in grado di integrare competenze di edilizia, sostenibilità e tecnologie digitali. Il Digital Building Manager è infatti una figura chiave nella gestione intelligente degli edifici: raccoglie e analizza dati attraverso sistemi di automazione e strumenti digitali come BIM, BMS, IoT, sensori e droni, contribuendo a migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità delle costruzioni.

Le attività formative si terranno presso la sede della Fondazione ITS Casa Campania a Benevento (via Maria Pacifico 54/C, presso Formedil Tel. 0824 364149). Le tre edizioni previste saranno attivate in base al numero di candidature raccolte nelle singole province.

Al termine del percorso, gli allievi che supereranno l’esame finale conseguiranno il Diploma di Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con livello EQF 5 e allegato Europass Supplement. Sono inoltre previsti crediti formativi universitari, attestati in materia di sicurezza (RSPP, antincendio, primo soccorso, coordinatore di cantiere) e la possibilità di certificare competenze professionali riconosciute nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni.

«Con questo percorso – spiega la Fondazione – intendiamo formare professionisti capaci di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, elementi fondamentali per la competitività del settore edilizio».

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo contattare Formedil Benevento (Tel. 0824.364149)