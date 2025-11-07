Benevento celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza 2025 Un evento promosso da Sannio Gentile in collaborazione con Campania Mitis

Il prossimo 13 novembre 2025, Benevento si trasformerà in una città gentile. In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, il capoluogo sannita ospiterà un ricco programma di eventi coordinati da Sannio Gentile, in collaborazione con Campania Mitis e il progetto internazionale “Costruiamo Gentilezza”, per promuovere una cultura fondata su empatia, rispetto e cooperazione trasformando la città in un laboratorio diffuso di buone pratiche, segni e gesti gentili.

Come spiega Elda Castelluzzo, Ambasciatrice di Gentilezza e Presidente di Sannio Gentile: «Celebrare la gentilezza nel Sannio significa valorizzare le nostre radici di accoglienza, solidarietà e umanità. È un invito a rendere visibile ciò che spesso resta silenzioso: la gentilezza diffusa che costruisce comunità più sane e autentiche».

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Benevevento, dalla Consulta delle Donne e dal Comitato Pari Opportunità degli avvocati di Benevento, pone particolare attenzione al mondo scolastico: la gentilezza può essere una forma di prevenzione primaria: educa all’ascolto, alla responsabilità emotiva e al rispetto reciproco, creando le basi per comunità più sane e resilienti. In questa visione, la scuola, la famiglia e le istituzioni diventano alleati per coltivare il benessere sociale. L’educazione gentile non è solo un atto di cortesia, ma una pratica civica che genera fiducia e solidarietà.

Eventi e simboli di una città gentile

La giornata si aprirà alle 10:30 presso l’Istituto Ipsar “Le Streghe” di Benevento con l’inaugurazione della Panchina Gentile e la presentazione del Progetto PIG (Progetto Istituto Gentile). L’iniziativa sarà accompagnata dalla degustazione del “Cocktail della Gentilezza”, preparato dagli studenti, per ricordare che i gesti gentili nascono anche dalle mani e dal cuore dei giovani.

Nel pomeriggio, alle 16:00, presso l’Ospedale Fatebenefratelli, si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Sannio Gentile” – I Edizione, conferito ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) degli ospedali “San Pio” e “Sacro Cuore di Gesù l - Fatebenefratelli”.

Il premio vuole riconoscere la dedizione quotidiana di tutto il personale sanitario che, con delicatezza e forza, accompagnano la vita fragile verso la rinascita. La TIN diventa così il simbolo di una gentilezza resiliente, capace di ispirare l’intera comunità sannita.

Una luce viola per un futuro gentile

La giornata si concluderà alle 18:00 a Palazzo Paolo V, dove Benevento si colorerà di viola, il colore simbolo della gentilezza: unione di passione e calma, energia e serenità. La “Luce Gentile” illuminerà la città come gesto collettivo di unione e speranza, un segno concreto del desiderio di costruire insieme un futuro più empatico. «La gentilezza non è debolezza – conclude Castelluzzo – ma una forza generativa. È la scelta di costruire ponti invece di muri. Se impariamo a guardare l’altro con benevolenza, il Sannio potrà davvero diventare un territorio gentile: più umano, accogliente e capace di futuro».