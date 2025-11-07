Asl: a Telese Terme "Staffetta del Benessere" per Giornata Mondiale del Diabete In collaborazione con l’Associazione Mondiale del Diabete

Domani, 8 novembre, presso la pista ciclabile di Telese Terme partirà la “Staffetta del Benessere”, iniziativa organizzata dall’ASL Benevento nell’ambito delle attività dedicate alla Giornata Mondiale del Diabete, in collaborazione con l’Associazione Mondiale del Diabete (World Diabetes Association) e con il comune di Telese Terme.

L’evento, che vedrà la partecipazione della Direttrice Sanitaria dell’ASL Benevento, Maria Rosaria Troisi, dei professionisti sanitari dell’ASL e delle autorità locali, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e di sensibilizzare sull’importanza dell’attività motoria nella tutela della salute.

La manifestazione rientra nel programma di appuntamenti che l’ASL Benevento ha predisposto in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, accanto agli open day di screening gratuiti previsti per il 15 novembre presso i Centri Antidiabete di Benevento, Airola, Morcone e San Bartolomeo in Galdo.

Con questa iniziativa, l’Azienda sanitaria intende riaffermare il proprio impegno nel campo della prevenzione, della diagnosi precoce e della promozione di corretti stili di vita, in linea con i principi sostenuti dall’Associazione Mondiale del Diabete.

L’ASL Benevento conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento territoriale nella lotta al diabete e nella diffusione di una cultura della salute consapevole e partecipata.