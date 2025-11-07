“Quest’importante adempimento sarà poi approvato in via definitiva dal Consiglio comunale. Tra le opere che vorrei sottolineare – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – la variante a Serretelle che consentirà di decongestionare il traffico in prossimità del centro commerciale Buonvento e da e verso il rione Libertà, il nuovo sistema di depurazione, il completamento dell’asse interquartiere Mellusi-Libertà, l’intervento di adeguamento della rete stradale a Olivola, tutte le opere che saranno realizzate con le rinvenienze Pics e con il Prius e la continuazione del vasto programma che l’Amministrazione ha messo in campo sull’edilizia scolastica. Abbiamo approvato poi la devoluzione del mutuo per l'estensione della rete idrica a contrada Piano Cappelle ”, conclude Pasquariello
Variante a Serretelle e completamento asse Mellusi - Libertà: ok dalla Giunta
Approvato il programma triennale delle Opere pubbliche per la città di Benevento
Benevento.