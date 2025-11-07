Variante a Serretelle e completamento asse Mellusi - Libertà: ok dalla Giunta Approvato il programma triennale delle Opere pubbliche per la città di Benevento

“Quest’importante adempimento sarà poi approvato in via definitiva dal Consiglio comunale. Tra le opere che vorrei sottolineare – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – la variante a Serretelle che consentirà di decongestionare il traffico in prossimità del centro commerciale Buonvento e da e verso il rione Libertà, il nuovo sistema di depurazione, il completamento dell’asse interquartiere Mellusi-Libertà, l’intervento di adeguamento della rete stradale a Olivola, tutte le opere che saranno realizzate con le rinvenienze Pics e con il Prius e la continuazione del vasto programma che l’Amministrazione ha messo in campo sull’edilizia scolastica. Abbiamo approvato poi la devoluzione del mutuo per l'estensione della rete idrica a contrada Piano Cappelle ”, conclude Pasquariello