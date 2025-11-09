Turisti a Benevento: "Città ricca di storia, qui c'è di tutto" Anche oggi gruppi organizzati per visitare la città e poi raggiungere San Marco dei Cavoti

Sono arrivati dal Molise per trascorre una giornata dedicata alla storia e alla cultura del Sannio. Prima la visita nel centro storico, accompagnati delle guide, per poi raggiungere San Marco dei Cavoti. Anche oggi turisti a Benevento affascinati dai monumenti simbolo della città capoluogo.

“Arrivano da Termoli per visitare Benevento partendo dalla città romana per poi andare nel pomeriggio a San Marco dei Cavoti dove visiteranno il borgo, la città medievale e degusteranno il croccantino”, ha spiegato la guida che questa mattina ha avuto il compito di seguire il gruppo di visitatori.

Dal capoluogo ai comuni della provincia: una giornata intensa per chi oggi ha scelto il Sannio.

C'è chi aveva già visitato la città di Benevento e ha deciso di tornare per un tour guidato “torno sempre con piacere in questi luoghi”, e chi l'ha scoperta oggi per la prima volta.

Attenzione inoltre all'enogastronomica e ai prodotti tipici locali, che saranno i protagonisti della pranzo made in Sannio.

“Qui di fatto c'è tutto, partiamo dai sanniti agli antichi romani. Penso sia molto bella e piacevole oltre che tranquilla”.