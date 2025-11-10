A Benevento il Giubileo diocesano del mondo educativo Mercoledì in Cattedrale

La Chiesa beneventana, attraverso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Istituto De La Sale, istituzioni formative ed educative diocesane, promuove il Giubileo diocesano del mondo educativo, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università, che si terrà mercoledì 12 novembre, a partire dalle ore 9.30 nella Cattedrale di Benevento.

"Un momento di condivisione e riflessione - evidenziano dalla Diocesi di Benevento - che rinsaldi la nostra alleanza educativa e, nel tempo del Giubileo, possa segnare l’occasione per vivere con rinnovato slancio l’impegno comune per la formazione e l’educazione delle giovani generazioni.

Il programma della giornata prevede alle ore 9 l'accoglienza nella Cattedrale di Benevento, alle 10 testimonianza di Arturo Mariani, otivatore, formatore e scrittore e alle 11 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Monsignor Felice Accrocca.