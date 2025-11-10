Rione Libertà, si inaugura il campetto polivalente della Spina Verde Previsto l'intervento dell'assessore Pasquariello e del sindaco Mastella

Sarà inaugurato domani, alle 18,30, il campetto polivalente (pallacanestro e bocce) presso la Spina Verde al rione Libertà.

I lavori realizzati

Gli interventi effettuati sono il rifacimento del sottofondo del campo di bocce, realizzazione di armadi metallici per deposito materiale annesso ai campi di bocce; la realizzazione di copertura di un campo di bocce con telo in PVC rinforzato previa realizzazione di sottostruttura metallica; il rifacimento della superficie del campo di basket con resine speciali (previo lavaggio e preparazione del sottofondo) e sostituzione dei pali con nuovi canestri; la sistemazione della panchine prospicienti il campo di basket, l'adeguamento dell’impianto elettrico a servizio dei campi con realizzazione di impianti di illuminazione a LED dei campi da bocce; posa in opera di attrezzature (panchine e cestini per i rifiuti).

Sono previsti gli interventi dell'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e del sindaco Clemente Mastella.

