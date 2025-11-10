"Women in Charge on Tour" arriva a Confindustria Benevento Empowerment femminile e leadership in primo piano

Il 12 novembre 2025, alle ore 16.30, Confindustria Benevento ospiterà l'evento "Women in Charge on Tour", un'iniziativa che celebra e promuove il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e della leadership. L'evento, organizzato in partnership con Confindustria Benevento, si preannuncia come un momento di confronto e ispirazione per tutte le donne che desiderano affermarsi nei propri ambiti professionali.

“Women in Charge on Tour” è un’iniziativa che ha lo scopo di stimolare il dibattito sull'importanza della presenza femminile in posizioni di leadership, creando una piattaforma di scambio tra esperti, imprenditrici, manager e giovani donne che ambiscono a crescere nel mondo del lavoro. Durante l’evento, saranno affrontati temi cruciali come l’empowerment femminile, l'uguaglianza di genere e le sfide che le donne devono affrontare nel raggiungere ruoli di responsabilità.

Programma dell’evento: 16:30 – Apertura dell’evento e saluti istituzionali - 17:00 – Tavola rotonda con esperti e testimonianze di donne leader in diversi settori - 18:30 – Q&A e networking tra i partecipanti.

L’incontro vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo, tra cui imprenditrici e manager locali e nazionali, che condivideranno la loro esperienza e offriranno consigli pratici per le donne che aspirano a ricoprire ruoli di leadership.

Sono, infatti, previsti, tra gli altri, gli interventi del Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, della Presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento Clementina Donisi e la Ceo del Gruppo De Vizia Sanità Marcella De Vizia.