Confindustria: con il Pmi Day focus sul tema "scegliere" Il 14 Novembre l’evento conclusivo dell’iniziativa della Piccola Industria

E’ programmata per il prossimo 14 novembre con inizio alle ore 9.00 presso l’Auditorium di Confindustria Benevento, l’evento conclusivo del PMI DAY 2025 organizzato dalla Piccola Industria.

Il PMI DAY è un’iniziativa, realizzata su scala nazionale, giunta alla sedicesima edizione, che ha lo scopo di aprire le porte del sistema produttivo al mondo scolastico.

Il format messo in campo dalla Territoriale di Benevento prevede un percorso di visite aziendali realizzate dal 30 ottobre all’11 novembre e la conclusione dei lavori nell’ambito di un convegno, programmato per il 14 novembre anche alla presenza degli studenti coinvolti durante le visite aziendali.

L'impresa protagonista per gli studenti

Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti ma la protagonista del PMI DAY è l’impresa, in particolar modo quella di piccole dimensioni, che fa conoscere alle nuove generazioni le opportunità che la stessa è in grado

di offrire, i valori che la ispirano e l’impegno che quotidianamente profonde sul territorio. “Il PMI DAY - spiega Clementina Donisi, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento - è l’occasione concreta per avvicinare gli studenti al sistema produttivo locale. Attraverso visite strutturate facciamo conoscere il funzionamento di un’azienda e consentiamo ad un numero sempre più significativo di studenti di guardare le imprese quali occasioni per il proprio lavoro. Il coinvolgimento attivo del sistema produttivo favorisce la partecipazione delle scuole che aderiscono sempre più numerose all’iniziativa, comprendendone lo scopo e apprezzandone le finalità”.

Scegliere: il tema dell'evento

Il tema Scegliere ha consentito una ampio coinvolgimento grazie ai molteplici significati che lo stesso assume: Scegliere vuol dire decidere quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale. Scegliere con responsabilità e coraggio, significa rischiare di sbagliare, ma vedere l’errore come un’occasione di apprendimento e di crescita e non come una sconfitta. Scegliere è necessario per affrontare

in modo consapevole ed informato i propri obiettivi e le competenze necessari per raggiungerli, attraverso esperienza, conoscenza, sapendo che ogni decisione porta con sé sfide da affrontare.

“Scegliere di Restare”, “Scegliere di Tornare”, “Scegliere di Includere” sono le tre declinazioni che saranno affrontate nel corso della giornata conclusiva.

Il programma

Il programma dell'evento prevede i saluti e l'introduzione di Clementina Donisi, presidente Piccola Industria Confindustria Benevento;

alle 9.45 la presentazione dei risultati del questionario somministrato agli studenti a cura del comitato tecnico del Pmi Day: Felice Corrado, Gianvincenzo Petriella, Letizia Rillo consiglieri piccola industria Confindustria Benevento;

alle 10.10 intervengono su “Scegliere di restare” Davide De Pasquale Ceo Intelligenia e presidente sezione manifattura, impiantistica e meccatronica;

“Scegliere di tornare” Alessandro Guerrera Ceo Easyria srl;

“Scegliere di includere” Rossella Andreozzi coordinatrice gruppo Minerva Federmanager NA-AV-BN-CE Presidente Unavia – responsabile risk management Leonardo.

Alle 11.00 la tavola rotonda con: Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Maria Moreno, rettore Università del Sannio; Giuseppe Acocella, rettore Unifortunato; Sebastiano Pesce, dirigente Ufficio Scolastico provinciale.

Conclusioni affidate ad Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento, a seguire consegna degli attestati.