Processioni: il comune ordina modifiche alla circolazione

Benevento.  

Il Comune noto che sono state emanate le ordinanze riguardanti le processioni della via Crucis e quella in onore di San Giuseppe Moscati.
In particolare, venerdì 14 novembre, a partire dalle ore 19:15, sulle strade limitrofe la Parrocchia Santa Maria degli Angeli si terrà la processione della via Crucis e conseguentemente è stata disposta la sospensione momentanea della circolazione veicolare sulle vie interessate dal passaggio del corteo che muoverà da via de Sanctis c/o chiesa Santa Maria degli Angeli per percorrere piazza Caduti sul Lavoro, via dei Mulini fino all'incrocio con via de Sanctis, via de Sanctis, via Gentile, via Ungaretti e via Albergamo, con conclusione a piazza Benedetto Croce.

Nel pomeriggio di domenica 16 novembre, invece, alcune strade del quartiere Ponticelli - Capodimonte saranno interessate dal passaggio della processione in onore di San Giuseppe Moscati.
Pertanto, a partire dalle ore 16:15, è stata disposta la sospensione momentanea della circolazione veicolare per tutta la durata del corteo che muoverà dal piazzale Don Aurelio Pulla per percorrere via Croce Rossa, via Ponticelli e via Pontieri per poi reimmettersi su via Ponticelli nel senso di marcia opposto in direzione via Dei Dauni con arrivo in via Ciletti.

