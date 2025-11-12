Regionali: Vannacci a Benevento "Ora si cambi". Proteste della Cgil "Sicurezza, immigrazione e sviluppo" i temi su cui il centrodestra assicura il cambiamento

“Sicurezza, immigrazione e sviluppo. La sinistra continua a bloccare la Campania: è tempo di voltare pagina”. L'europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, da Benevento conclude il suo tour campano per tirare la volata ad Edmondo Cirielli in corsa per Palazzo Santa Lucia.

Non solo il popolo della Lega ad accoglierlo anche le manifestazioni di contrarietà della Cgil sannita dopo le ultime del generale sul fascismo, su cui non fa retromarcia anzi spiega “Non ho espresso idee, ho raccontato verità storiche incontestabili, le polemiche le hanno fatte gli altri”.

E' un ingresso singolare quello di Vannacci alle Fabbriche Riunite, un entrata a ritmo di 'Bella ciao' per cui commenta: “Vedo che hanno tanto tempo da dedicare a cose abbastanza marginali, ma io accetto qualsiasi tipo di accoglienza, anzi li ringrazio, ci ha allietato la mattinata con un po' di vocalità e di musica”.

Nel capoluogo sannita con il coordinatore campano Giampiero Zinzi e i candidati sanniti, Luigi Barone e Teresa Ciarlo, e sulle regionali dettaglia: “Siamo qua per cambiare le cose che non mi sembrano stiano andando bene in Campania, noi abbiamo una visione di futuro che è totalmente diversa. Vogliamo una Campania sicura dove la gente non abbia paura di uscire per la strada e chi ha figli non debba temere nel mandarli a scuola. Vogliamo che chi delinqua vada in carcere e invece questa sinistra quando vengono approvati i decreti di sicurezza fa il sit-in in Parlamento come se garantire la legalità fosse un torto per la popolazione".

E prosegue "Vorremmo che l'immigrazione venga regolata, che l'immigrazione clandestina e illegale venga eliminata perché c'è una stretta connessione tra criminalità e immigrazione e anche questo è un dato inconfutabile, e invece abbiamo una sinistra invece che fa la politica dei porti aperti, del dovere dell'accoglienza, che si rifiuta di firmare e di votare a Bruxelles tutti quei provvedimenti volti alla limitazione, alla regolazione e anche allo stop dell'immigrazione clandestina. La stessa sinistra che vorrebbe dare addirittura il diritto di voto a questi cittadini stranieri che vengono in Italia, quindi mi porta a pensare che è una sinistra che vuole fare il cassetto elettorale con l'immigrazione, credo che i campani vogliano decidere del proprio futuro e non farlo decidere dagli stranieri che entrano magari illegalmente a casa nostra”. Infine sull'economia “Occorrono politiche di sviluppo del tutto diverse per far crescere la Regione”.