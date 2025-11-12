Depuratore a Benevento: c'è l'ok al progetto. Mastella "risultato storico" Il sindaco: "finalmente mettiamo fine a lunga anomalia"

E' arrivato stamane il via libera dell'Ente idrico campano al progetto, che contempla un costo complessivo di 36 milioni di euro a base d'asta, per la realizzazione degli impianti di depurazione nella città di Benevento. Il nuovo depuratore che vedrà la luce a contrada Scafa avrà anche 10 chilometri di collettori fognari che consentiranno l'adeguamento definitivo dell'impianto di depurazione in zona Asi.

"E' un risultato storico - spiega il sindaco di Benevento Clemente Mastella - che mette fine ad un'anomalia durata per decenni, in cui la Città è stata priva di quest'opera fondamentale. Il risultato è stato frutto di un duro lavoro da parte di quest'amministrazione: oggi con l'ok al progetto si chiude una complessa fase burocratica. Ora si potrà dare il via all'iter vero e proprio per appaltare e realizzare l'opera. Ringrazio per la fattiva collaborazione istituzionale il Commissario di governo per la depurazione Luigi Fatuzzo, il presidente dell'Ente idrico campano Luigi Mascolo, il coordinatore dell'Eic sannita Pompilio Forgione. La Città di Benevento taglia un traguardo di straordinaria portata e che rappresenta uno spartiacque a livello di salubrità e risanamento ambientale e fluviale", conclude il sindaco Mastella.

