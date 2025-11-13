Paventata soppressione Postamat. Mastella: salvi in Irpinia e Sannio Le rassicurazioni del sindaco di Benevento dopo l'allarme lanciato dal primo cittadino di Apollosa

“Ho sentito il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. E’ stato un colloquio costruttivo: i postamat 24H nel Sannio e nell’Irpinia sono salvi, non saranno cancellati. Gli ho sottolineato che in tanti borghi sono un servizio fondamentale, soprattutto per gli anziani e che la gloriosa tradizione di Poste Italiane si fonda proprio sull’attenzione a tutti i i territori, senza distinzioni demografiche. Ho trovato disponibilità e la garanzia che i Postamat resteranno; ringrazio per la sensibilità Poste Italiane”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Che questi sportelli automatici restassero, era un’esigenza che mi avevano sottolineato molti Sindaci, a partire dall’amico Danilo Parente di Apollosa, a numerosi altri del Beneventano e dell’Avellinese con cui intrattengo cordiali e proficui rapporti istituzionali”.