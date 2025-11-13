Iscrizioni aperte fino al 31/12 per chi ha frequentato semestre filtro Medicina L'iniziativa dell'Unisannio: Previsti specifici corsi di recupero per l’inserimento nei percorsi

L’Università degli Studi del Sannio lascia aperte fino al 31 dicembre 2025, senza mora, le iscrizioni regolari ai corsi di laurea triennali in Scienze Biologiche, Biotecnologie e Ingegneria Elettronica e Biomedica, riservate a chi ha frequentato regolarmente il semestre filtro del corso di Medicina.

Si tratta di un’opportunità pensata in via preventiva per chi desidera non perdere tempo e assicurarsi un percorso alternativo nel caso in cui non dovesse superare gli esami previsti dal semestre filtro. L’immatricolazione a UNISANNIO, entro il 31 dicembre, consente di bloccare subito un posto in corsi di laurea affini alle discipline mediche, mantenendo aperte più opzioni per il proprio futuro accademico.

L’accesso è libero ed è previsto l’esonero dalla prova di orientamento. Per agevolare l’inserimento, l’Ateneo predisporrà specifici corsi di recupero dedicati ai contenuti didattici già trattati nel primo semestre, così da garantire una piena integrazione nel percorso scelto.

Inoltre, in caso di superamento degli esami del percorso di Medicina e prosecuzione in tale corso di studi, l’Università del Sannio provvederà al rimborso delle tasse universitarie versate per l’iscrizione al corso affine.

“Abbiamo voluto offrire un’alternativa seria e coerente – ha dichiarato la Rettrice Maria Moreno – a chi ha intrapreso il semestre filtro di Medicina e desidera continuare a formarsi in settori affini. È un segnale di attenzione e di responsabilità verso le aspirazioni di studenti e studentesse, e un modo per valorizzare l’impegno già profuso nel loro percorso accademico”.