Domeniche della salute: prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio Il 16 novembre l'iniziativa

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto dal Dottor Raffaele Pilla. Domenica 16 Novembre con il Dott. Vincenzo Boniello la Giornata di Prevenzione delle Malattie dell’Apparato Respiratorio:

“La salute parte dal respiro”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute respiratoria, sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione delle patologie che colpiscono i nostri polmoni e le vie respiratorie, come l’asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le allergie respiratorie e le infezioni polmonari.

Obiettivi della giornata:

Promuovere stili di vita salutari, come l’attività fisica regolare, una corretta alimentazione e l’astensione dal fumo.

Diffondere informazioni utili sui principali fattori di rischio ambientali e professionali.

Offrire screening gratuiti e consulenze mediche per la valutazione della funzionalità respiratoria.

Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, fondamentali per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita.

Prendersi cura del proprio respiro significa prendersi cura della propria vita.

Con piccoli gesti quotidiani — evitare il fumo, proteggersi dall’inquinamento, mantenere una buona forma fisica — possiamo prevenire molte malattie e respirare un futuro più.