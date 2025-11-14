Domeniche della salute: prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio

Il 16 novembre l'iniziativa

domeniche della salute prevenzione delle malattie dell apparato respiratorio
Benevento.  

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto dal Dottor Raffaele Pilla. Domenica 16 Novembre con il Dott. Vincenzo Boniello la Giornata di Prevenzione delle Malattie dell’Apparato Respiratorio:
“La salute parte dal respiro”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute respiratoria, sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione delle patologie che colpiscono i nostri polmoni e le vie respiratorie, come l’asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le allergie respiratorie e le infezioni polmonari.
Obiettivi della giornata:
Promuovere stili di vita salutari, come l’attività fisica regolare, una corretta alimentazione e l’astensione dal fumo.
Diffondere informazioni utili sui principali fattori di rischio ambientali e professionali.
Offrire screening gratuiti e consulenze mediche per la valutazione della funzionalità respiratoria.
Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, fondamentali per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita.
Prendersi cura del proprio respiro significa prendersi cura della propria vita.
Con piccoli gesti quotidiani — evitare il fumo, proteggersi dall’inquinamento, mantenere una buona forma fisica — possiamo prevenire molte malattie e respirare un futuro più.

Ultime Notizie