Alta velocità: ancora passi avanti. Abbattuto diaframma galleria Cantone Quinta galleria completata sulla tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano

Nuovo avanzamento per la linea ferroviaria AV/AC Napoli–Bari: è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Cantone, completando lo scavo della quinta delle sette gallerie previste sulla tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano, in provincia di Benevento.

La galleria Cantone, situata tra i comuni di San Lorenzo Maggiore e Guardia Sanframondi, si estende per 742 metri in naturale e 244 metri in artificiale ed è stata realizzata con metodo tradizionale, procedendo da entrambi gli imbocchi in un contesto geologico complesso. L’abbattimento del diaframma è avvenuto dal fronte lato Cancello, mediante l’impiego di escavatori da galleria muniti di martello demolitore.

I lavori sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione di Italferr (entrambe società del Gruppo FS Italiane), al Consorzio Telese Scarl formato da Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti per un importo di 500 milioni di euro.

La futura linea AV/AC Napoli–Bari si svilupperà per 145 chilometri, con 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate lungo il tracciato. L’opera, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo, è finanziata anche con fondi del PNRR e rientra nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, che racconta le grandi opere infrastrutturali in corso, informando cittadini e comunità locali sui benefici attesi e sugli avanzamenti dei lavori.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­