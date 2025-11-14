Legge di bilancio: sindacato pensionati CGIL di Benevento in piazza Una settimana in piazza per incontrare i cittadini

Una settimana in piazza per incontrare i cittadini, per parlare della manovra finanziaria predisposta dal

governo che non affronta i veri problemi della gente, anzi li aggrava, e dell'assenza di una politica economica che riduca le disuguaglianze sociali.

In Italia aumentano i poveri e quelli che, pur lavorando, non riescono ad arrivare a fine mese e il governo, con la sua politica, sposta risorse dai più deboli e dallo stato sociale (sanità, pensioni, scuola, ...) a chi sta meglio e, addirittura, prevede di investire ingenti risorse per il cosiddetto riarmo. La legge di bilancio, che il Parlamento dovrà approvare, va modificata largamente. Le risorse finanziarie da utilizzare vanno prelevate lì dove si sono accumulate negli ultimi anni: dai grandi ricchi, aziende, società e banche e vanno utilizzate per migliorare sanità, scuole, trasporti, pensioni, stipendi.

Per parlare di questo con i cittadini, lo SPI CGIL di Benevento organizza una settimana di iniziative in piazza (manifestazioni, assemblee, banchetti informativi), anticipando l'avvio di diffuse vertenze nei territori nei confronti dei vari enti la cui azione dovrebbe migliorare le condizioni di vita dei cittadini, cominciando dall'ASL, dalla quale esigiamo una organizzazione del sistema sanitario sannita vicina alle persone, che non costringa più a rivolgersi ai privati o a rinunciare a curarsi. Iniziamo Sabato 15 novembre ore 9.30-12.30 al Mercato di S. Colomba a Benevento cui seguiranno iniziative in tutta la provincia.

I momenti più importanti saranno:

- mercoledì 19 novembre ore 9.30, Salone "Di Vittorio" CGIL, via Bianchi, Benevento, Assemblea con il segretario generale dello SPI-CGIL Campania, Gianni Nughes, e il segretario generale della CGIL Benevento, Luciano Valle;

- venerdì 21 novembre ore 9.30, Presidio presso Prefettura e 11.30 Presidio presso la sede ASL di p. Risorgimento, Benevento.