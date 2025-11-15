"Aderenza terapeutica": focus dell'ordine dei medici di Benevento L'approfondimento promosso dai camici bianchi

L’Auditorium “G. D'Alessandro” dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento ha ospitato un importante convegno sul tema “Aderenza Terapeutica” che ha visto la partecipazione di numerosi medici di medicina generale della provincia che si sono confrontati con un panel di esperti ospedalieri.

Dopo i saluti del presidente OMCeO di Benevento Luca Milano sono intervenuti Quirino Ciampi – Responsabile UTIC ed Ecocardiografia Cardiologica dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, Bruno Villari – Direttore U.O.C. di Cardiologia Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, e Francesco Zerella – Responsabile U.O.S.D. di Diabetologia, Malattie Metaboliche e Nutrizione Clinica A.O. San Pio di Benevento.

Sulle strategie da adottare per affrontare le sfide legate alla gestione dei pazienti cronici affetti da ipertensione e dislipidemia si è creata una interessante interazione tra i relatori ed i medici presenti in sala.

L’evento ha rappresentato un focus efficace sull’importanza dell’aderenza terapeutica, oggi ferma al di sotto del 50% secondo i dati “Osmed Italia”, elemento fondamentale per ridurre il rischio cardiovascolare in pazienti con patologie croniche e spesso complici.

In definitiva una giornata proficua per un confronto su un tema molto delicato che ha consentito di definire nuove linee guida da mettere in campo per garantire la salute dei cittadini.