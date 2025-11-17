Samnite accende l’innovazione nel Sannio: il 28 e 30 novembre a Telese Terme Doppia conference su giovani, startup e imprese

Due giornate per disegnare il futuro digitale del Sannio. Samnite, startup innovativa, annuncia un doppio appuntamento al Cinema Modernissimo di Telese Terme, con inizio alle ore 9.30, che metterà al centro giovani talenti, impatto sul territorio e visione d’impresa.

Venerdì 28 novembre apre il Samneat Valley Summit, rivolto a studenti e scuole: una mattinata di ispirazione e confronto con storie di innovazione, la presentazione del percorso che ha portato alla nascita di Samneat – da idea a piattaforma reale – e l’anteprima della nuova App Rider. Momento clou, la consegna del Premio StartUp Telesina 2025 e il lancio della seconda edizione del contest, con i saluti delle istituzioni.

Domenica 30 novembre è il turno della Telesia Tech Conference, dedicata a imprese, istituzioni e stakeholder: i CEO di Samnite e Start&Go apriranno i lavori con una visione congiunta sul futuro del digitale locale, seguiti dalla presentazione dei risultati del marketplace Samneat – piattaforma di riferimento per attività e servizi in Valle Telesina – e dalla Roadmap 2026, con obiettivi di crescita, nuove aree e nuovi servizi strategici.

L’evento punta a trasformare visione in connessioni reali: scuola, aziende e istituzioni nella stessa stanza, per creare un ecosistema digitale competitivo, concreto e sostenibile.