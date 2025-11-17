"Qualità amministrativa nei Comuni, Benevento ai primi posti" Mastella: "Straordinaria soddisfazione"

"La performance del Comune di Benevento nella classifica de Il Sole 24Ore sull'efficienza e la capacità amministrativa è di straordinario livello: siamo nelle prime posizioni nazionali (24 posto su ben 112 capoluoghi), al secondo posto in tutto il tutta la Campania e nella top ten meridionale. E' la risposta, netta e certificata da ben 11 parametri statistici, a chi ingenerosamente e ingiustamente ci accusa di sciatteria amministrativa. Ed è soprattutto una soddisfazione enorme che condivido con la Giunta e la maggioranza consiliare, i dirigenti e tutti i dipendenti del Comune: stare così in alto in una classifica sulla qualità amministrativa premia il lavoro e il sacrificio di ognuno". Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a margine della pubblicazione sul quotidiano economico della classifica sulla capacità amministrativa dei Comuni nelle città italiane.

La classifica prende in considerazione indici come le caratteristiche strutturali della leadership locale, includendo gli anni di istruzione del sindaco e degli altri rappresentanti (vicesindaco, assessori e presidente del consiglio), la parità di genere negli organi politici e la quota di amministratori con profili white-collar (impiegati, professionisti, manager) e ancora l’efficacia gestionale, l’autonomia esecutiva e la sostenibilità finanziaria degli enti locali tramite gli indicatori sulla rigidità della spesa (incidenza delle spese fisse sul bilancio), sulla capacità di spesa (rapporto tra spese effettive e accertate) e di riscossione (raccolta delle entrate) e la capacità generale di investimento.