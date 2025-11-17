Benevento: focus sull’economia locale e Premio alle Imprese Storiche Il primo dicembre alla Camera di Commercio

La Camera di Commercio Irpinia Sannio invita gli organi di informazione a partecipare all’appuntamento in programma lunedì 1° dicembre 2025, alle ore 15.00, presso la Sala Convegni della sede camerale di Benevento (Piazza IV Novembre, 1).

L’iniziativa prevede due momenti di particolare rilievo:

la presentazione del Focus sull’economia locale, un’analisi aggiornata dei principali indicatori economici e occupazionali delle province di Avellino e Benevento, utile a fotografare le dinamiche produttive del territorio e le prospettive di sviluppo delle nostre aree interne;

la cerimonia di consegna del Premio alle Imprese Storiche dell’Irpinia e del Sannio, un riconoscimento attribuito a oltre cinquanta aziende con più di sessant’anni di attività, esempi di resilienza, continuità e radicamento nel tessuto economico locale.

L’incontro offrirà alla stampa l’opportunità di raccontare sia i dati più significativi sull’andamento dell’economia territoriale, sia le esperienze delle imprese che rappresentano la memoria produttiva e il patrimonio imprenditoriale dell’Irpinia e del Sannio.