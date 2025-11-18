Regionali: Confindustria Benevento illustra le priorità Il delegato Monteforte ha incontrato i candidati alla presidenza della Regione

Confindustria Benevento attraverso il suo delegato Claudio Monteforte ha partecipato agli appuntamenti organizzati da Confindustria Campania con i candidati presidenti Roberto Fico ed Edmondo Cirielli che si sono svolti a Napoli il 13 e il 17 novembre.

Gli incontri hanno rappresentato l’occasione nella quale Confindustria Benevento ha sintetizzato le priorità strategiche per le imprese sannite:

infrastrutture (completamento delle opere in corso; scalo merci Ponte Valentino; rammaglio con i principali nodi intermodali anche attraverso autostrada Benevento Caserta e lavori sulla ferrovia Valle Caudina);

corretta gestione della risorsa idrica: a) per evitare disservizi ad un territorio che attraverso la diga di Campolattaro garantirà acqua a gran parte della Regione; b) per prevenire eventi calamitosi come quello dell’alluvione 2015, grazie ad interventi di pulizia e valorizzazione dei fiumi;

valorizzazione del turismo attraverso il completamento della procedura di riconoscimento delle DMO;

investimenti sulla formazione delle nuove maestranze legate ad alcune filiere strategiche come quella energetica;

adeguate garanzie per le aziende del trasporto pubblico locale e della gestione dei rifiuti alla luce dei nuovi affidamenti in termini di gare d’appalto varati dalla Regione Campania.

I temi generali legati all’innovazione, alla ricerca, all’export, agli investimenti sono stati affrontati a livello generale da Confindustria Campania.

Confindustria Benevento ha concluso chiedendo una attenzione verso le aree interne per una loro rinnovata centralità, che passa, in particolare, attraverso il mantenimento dei centri decisionali a livello territoriale, come gli uffici provinciali del genio civile e attraverso presìdi strategici di servizi come quelli legati alla salute.