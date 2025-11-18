Ponte Valentino, ok al finanziamento da 2 milioni di euro Il sindaco Mastella: "Risultato importante per le imprese"

"Abbiamo ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento da due milioni di euro per la riqualificazione dell'area industriale di Ponte Valentino: il finanziamento permetterà di avviare un intervento ampio e moderno, pensato per rendere Ponte Valentino un’area più sicura, efficiente e attrattiva per le imprese. Sono previsti il potenziamento dell’illuminazione pubblica con sistemi smart, l’estensione della fibra ottica e un importante rafforzamento della videosorveglianza, elementi decisivi per la competitività e la sicurezza delle aziende insediate. E' l'ennesima dimostrazione della capacità d'attrazione d'investimento dell'Amministrazione comunale", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a margine del finanziamento ottenuto nell’ambito dell’Avviso FSC dedicato allo sviluppo delle aree produttive.

"Ringrazio i settori Urbanistica e Attività produttive, gli assessori Luigi Ambrosone e Molly Chiusolo e i dirigenti Antonella Moretti e Alessandro Verdicchio, per aver lavorato in maniera così efficacemente sinergica per ottenere un risultato che consentirà una valorizzazione di un'area strategica per l'economia sannita, a vantaggio delle imprese che vi operano e dei numerosi lavoratori che quotidianamente gravitano nell'area di Ponte Valentino", conclude il sindaco Mastella.

