All’Ospedale "S. Pio" un evento dedicato alle neoplasie addominali Professionisti a confronto su diagnosi, trattamento e gestione multidisciplinare dei tumori

Si terrà domani, giovedì 20 novembre 2025 presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento l’incontro scientifico “Novità terapeutiche nelle neoplasie addominali”, un appuntamento di rilevanza per il territorio dedicato ai tumori del distretto epatobiliare, con particolare attenzione all’epatocarcinoma (HCC) e al colangiocarcinoma. L’evento, rivolto ai professionisti sanitari della provincia e delle aree limitrofe, approfondirà le più recenti evidenze in ambito diagnostico e terapeutico, con un taglio fortemente orientato alla multidisciplinarietà. Il Responsabile Scientifico, Antonio M. Grimaldi, coordinerà una serie di interventi che coinvolgeranno specialisti di differenti aree: epatologi, oncologi, chirurghi, anatomo-patologi, radiologi ed endoscopisti. La discussione verterà sulle novità nella diagnosi e nella stadiazione delle neoplasie epatobiliari, sull’evoluzione del referto anatomo-patologico, sulle possibilità chirurgiche oggi disponibili e sulle terapie mediche emergenti per epatocarcinoma e tumori delle vie biliari con particolare focus sull’applicazione dell’immunoterapia in queste neoplasie.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata l’attività del GOM Epatobiliare dell’AORN San Pio, struttura multidisciplinare di riferimento aziendale impegnata nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie del fegato e delle vie biliari. La giornata prevede l’apertura dei lavori alle 14:15, seguita dalle relazioni scientifiche e da una sessione di confronto con i partecipanti, con conclusione alle 18:00. La rilevanza dell’iniziativa si inserisce nel contesto di un crescente bisogno clinico: in Italia si registrano ogni anno oltre 12.000 nuovi casi di tumore primitivo del fegato, mentre le neoplasie delle vie biliari, pur essendo rare, rappresentano una sfida diagnostica e terapeutica complessa. L’Ospedale “San Pio”, attraverso attività come questa, conferma il proprio ruolo nel promuovere aggiornamento, collaborazione e qualità dell’assistenza a beneficio dei pazienti del territorio sannita.