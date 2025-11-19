Finanze comunali, Benevento prima in Italia per capacità riscossione e spesa Nella classifica stilata dal Sole24ore il Comune sannita in posizione di rilievo per efficienza

"La classifica de Il Sole 24 Ore sull'efficienza amministrativa vede il Comune di Benevento in una posizione di rilievo. Sul fronte della gestione finanziaria, tuttavia, il risultato diventa straordinario: siamo primi in tutt'Italia per la capacità di riscossione e sempre al primo posto per un parametro importante come la capacità di spesa, mentre siamo nella top 5 per la classifica complessiva sulle finanze locali", lo spiegano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Bilancio Mariacarmela Serluca.

"Questi risultati premiano i sacrifici del Settore finanziario che su indirizzo dell'Amministrazione ha ottenuto risultati eccellenti nella lotta all'evasione fiscale, nel risanamento di un Ente che abbiamo ereditato in condizioni finanziarie pessime e nella capacità di spendere, a favore della Città, le risorse dei contribuenti: ora questi successi sono certificati dal principale quotidiano economico del Paese", chiudono Mastella e Serluca.