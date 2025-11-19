Giunta: campo da basket della Spina Verde intitolato a Francesco Pio De Luca Il giovane scomparso a causa di un incidente stradale nel maggio scorso

La Giunta ha approvato oggi la delibera per l'intitolazione del campo di basket della Spina Verde a Francesco Pio De Luca, giovane "determinato, rispettoso, solare e altruista" (come si legge nel provvedimento), scomparso a causa di un incidente stradale nel maggio scorso. Accanto all'impegno scolastico, ha sempre coltivato un impegno per lo sport, di qui la scelta di ricordarlo proprio intitolandogli un impianto sportivo.

Nella stessa seduta, indirizzi per intitolare l'area verde di via Salvator Rosa alla poetessa, scrittrice e giornalista Maria Luisa D'Aquino e il largo adiacente il piazzale della Madonna delle Grazie al politico, paroliere e giornalista Emilio Iarrusso, autore di oltre 200 testi di canzoni napoletane ed altrettante in italiano.