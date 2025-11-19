"A dicembre Riabilitazione a Sant'Agata e presto il Pronto soccorso al San Pio" VIDEO - Il presidente De Luca annuncia gli investimenti per il Sannio a partire dai Trasporti

Sia da Venticano che da Benevento il presidente della Regione, Vincenzo De Luca ha sottolineato le opere pubbliche realizzate e in corso di realizzazione nel Sannio a partire dalla diga di Campolattaro, opera strategica per il Sannio e l'intera regione Campania. Per poi passare all'impianto di trattamento dei rifiuti finanziato dalla Regione a Casalduni e “il grande lavoro fatto per rimuovere le ecoballe dal territorio del Sannio”.

Novità importanti anche per la sanità e per i trasporti: “Abbiamo fatto investimenti in sanità in corso al San Pio, dove sta nascendo il pronto soccorso più bello di tutta la Campania. Abbiamo investito nelle tecnologie; per quanto riguarda Sant’Agata de’ Goti, credo che a inizio dicembre attiveremo i primi quattro posti letto per la riabilitazione a lungo termine, oltre al polo oncologico.

Nelle fasi finali anche la progettazione per un eliporto a Sant’Agata, per raggiungere rapidamente gli ospedali di Benevento e Napoli. Abbiamo fatto investimenti che questa provincia non ha mai visto nella sua storia”.

Per quanto riguarda i trasporti De Luca ha ricordato “la messa in sicurezza e il rifacimento della linea ferroviaria Benevento – Napoli via Cancello prima del passaggio ad Rfi, il risanamento di Eav e l'impegno per Air. Per le aree interne abbiamo dato l'anima. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare”.