"Connessione ultraveloce nelle zone rurali, incontro positivo con Open Fiber" Così il sindaco Clemente Mastella e la delegata all'Innovazione Maria Carmela Mignone

"Un passo avanti decisivo per la digitalizzazione del territorio di Benevento: è entrato nel vivo, dopo la riunione che abbiamo avuto con i rappresentanti di Open Fiber, il progetto 'Italia a 1 Giga' che servirà a dotare di connessione ultraveloce, in fibra ottica, gli edifici delle zone periferiche e rurali. Ai circa 2800 civici individuati inizialmente nel progetto se ne aggiungono ora ulteriori 1300, corrispondenti a oltre duemila unità immobiliari". Così il sindaco Clemente Mastella e la delegata all'Innovazione Maria Carmela Mignone, a margine di un tavolo tecnico che si è tenuto nei giorni scorsi al Comune.

Argomento dell’incontro la presentazione del progetto che, grazie all’utilizzo di fondi aggiuntivi resi disponibili, consentirà l’estensione della copertura in fibra ottica inizialmente prevista dal bando PNRR.

"Negli ultimi due anni, infatti, abbiamo avuto un continuo confronto con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Infratel e con Open Fiber, società aggiudicataria del bando “Italia a 1 giga” per l’area territoriale di Benevento, finalizzato a massimizzare la copertura del territorio cittadino e rurale con la rete a banda ultra larga. Ora serve un rapido iter per le autorizzazioni necessarie, visto che dobbiamo rispettare la scadenza del marzo 2026. Riteniamo questo progetto di straordinario valore strategico per il superamento del digital divide e per incrementare il livello di digitalizzazione dell'Ente. Ringraziamo il responsabile del Servizio Transizione al digitale Mario De Chenno e i rappresentanti di Open Fiber con cui abbiamo messo in campo una proficua forma di collaborazione nell'interesse della città", concludono Mastella e Mignone.

