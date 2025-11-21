Il Fatebenefratelli aderisce ad Open week contro la violenza sulle donne Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne

L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli partecipa alla quinta edizione della "Open Week - Violenza sulle donne", un evento organizzato da Onda (Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna) in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”, che si celebra il 25 novembre.

Quest’anno, l’iniziativa si concentra sull’educazione e la sensibilizzazione sulle discriminazioni di genere, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sui bias culturali e stimolare la costruzione di relazioni basate sul rispetto e sulla parità di genere.

Nel mondo, la violenza sulle donne colpisce 1 donna su 3, con conseguenze devastanti quali isolamento, incapacità di lavorare, difficoltà nel prendersi cura di sé e dei propri figli. Secondo l’OMS si tratta di “un problema di salute di proporzioni globali enormi” che si ripercuote con effetti negativi, a breve e a lungo termine, anche sul benessere mentale, sessuale e riproduttivo.

Riconoscendo l’importanza della problematica - evidenziano dall'ospedale -, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a chiedere aiuto e accedere alla rete di servizi di supporto e accoglienza, la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF, offre la possibilità di accedere senza prenotazione ed in forma anonima a consulenze e colloqui con assistente sociale e psicologa.

L’accesso è possibile dal 24 al 27 novembre dalle ore 11 alle ore 13, II° piano Day-Surgery, stanza dedicato al Servizio di Psicologia.

Inoltre, martedì 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”, tutti gli operatori sanitari indosseranno un fiocco rosso sui camici per manifestare il supporto nella lotta contro la violenza di genere e l'Ospedale si illuminerà di rosso.